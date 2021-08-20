Савар: мы собираемся вернуть Кубок Стэнли в Монреаль, это план на следующий год

Защитник «Монреаль Канадиенс» Дэвид Савар, перешедший летом из «Тампы», рассказал о задачах клуба в предстоящем сезоне НХЛ.
«Мы собираемся попытаться вернуть Кубок в Монреаль, это план на следующий год.
Это другая команда, но отличается она не слишком сильно. Мне понравилось, как «Канадиенс» сыграли против «Тампы» в финале. В клубе есть несколько ветеранов, которые уже завоёвывали Кубок, что поможет сделать команду ещё лучше.
Я знаю, что мне нужно делать на льду. Я играю так несколько лет и не собираюсь меняться. Команда также знает, что я могу ей дать.
Я с нетерпением жду возможности надеть коньки и сыграть первый матч в «Белл-центре». Приятно быть ближе к моей семье и друзьям», — приводит слова Саварда официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне вместе с «Тампой» 30-летний защитник завоевал Кубок Стэнли.
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