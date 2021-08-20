Гендиректор «Сибири» рассказал о ходе восстановления защитника Йокипакки

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал восстановление от травмы защитника клуба Юрки Йокипакки.



«27-го числа у Йокипакки контрольное обследование в Финляндии. И по результатам этого обследования будет понятно, что делать дальше. Если всё идет по плану и всё заживает так, как положено, то он прилетит сюда. Дальше всю реабилитацию мы будем проводить в Новосибирске.



Он хочет быть в команде, хочет быть здесь. Мы постоянно с ним на связи. Если в результате обследования что-то будет не так, то будем решать по ситуации», — приводит слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.



Ранее сообщалось о том, что Йокипакка получил повреждение верхней части тела во время сбора в Минске. Клуб сообщал о сроке восстановления около 2-х месяцев.

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