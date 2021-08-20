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Макдэвид — основной претендент на «Харт Трофи»-2021/22. Кучеров — 4-й в списке

Макдэвид — основной претендент на «Харт Трофи»-2021/22. Кучеров — 4-й в списке
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Букмекеры назвали основных фаворитов на «Харт Трофи» по итогам регулярного сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает Sportsnet, главным претендентом на приз является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с коэффициентом 5.0. Следующим в списке идёт форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (7.0). Замыкает тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (7.5).

Отметим, что на вручение трофея российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову букмекеры предлагают коэффициент 8.5 (4-й в списке), а на нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина — 13.0.

Напомним, «Харт Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

Действующим обладателем награды является Коннор Макдэвид.

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