Морозов отправлен в фарм-клуб СКА для набора формы

Нападающий СКА Иван Морозов отправляется в «СКА-Неву».
Как сообщает твиттер-аккаунт санкт-петербуржского клуба, форвард будет набирать форму в команде, которая выступает в ВХЛ. Завтра Морозов сыграет за команду на турнире им. Дроздецкого против воскресенского «Химика».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (13+18) результативный балл при показателе полезности "+15". В плей-офф Морозов сыграл 15 игр, набрал 7 (1+6) очков при общей полезности "+5".
Также нападающий принял участие в чемпионате мира-2021 в составе сборной России, проведя 8 матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.
Напомним, Морозов в 2018 году был выбран во 2-м раунде драфта НХЛ под общим 61-м номером «Вегас Голден Найтс».
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