Московское «Динамо» объявило о назначении генеральным директором Михаила Тюркина

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание общего собрания учредителей московского «Динамо»
Как сообщает официальный сайт клуба, решением ОСУ на должность генерального директора был утверждён Михаил Тюркин.
С 2010 по 2012 год он являлся президентом «Динамо» и приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина (сезон-2011/12). Дважды признавался лучшим руководителем клуба КХЛ, за что был награжден призом им. Валентина Сыча. Также Тюркин входил в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, уступив в нём СКА (1-4).
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября дома с минскими одноклубниками.
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