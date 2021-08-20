Московское «Динамо» объявило о назначении генеральным директором Михаила Тюркина

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание общего собрания учредителей московского «Динамо»



Как сообщает официальный сайт клуба, решением ОСУ на должность генерального директора был утверждён Михаил Тюркин.



С 2010 по 2012 год он являлся президентом «Динамо» и приводил бело-голубых к победе в Кубке Гагарина (сезон-2011/12). Дважды признавался лучшим руководителем клуба КХЛ, за что был награжден призом им. Валентина Сыча. Также Тюркин входил в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции, уступив в нём СКА (1-4).



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября дома с минскими одноклубниками.