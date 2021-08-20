Лайпсик: обмен из ЦСКА не был неожиданным. Если не выигрываешь Кубок, происходят изменения

Форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик прокомментировал свой переход в команду из ЦСКА.



«Я бы не сказал, что это было неожиданностью, даже совсем нет. У нас была цель на сезон — Кубок Гагарина. Ясно, что если не выигрываешь трофей, то происходят изменения. Так, собственно, я и попал в Магнитогорск. Это хоккейная жизнь, раз так произошло, значит, так тому и быть. Теперь я в новой команде, надо двигаться дальше, делать шаг вперёд с «Металлургом». Рад оказаться здесь.



Для «Металлурга» «Авангард», выигравший Восточную конференцию и Кубок Гагарина, — это хороший пример? Безусловно, здесь очень серьёзная организация, так что я очень рад присоединиться к «Магнитке». Слышал, насколько здесь любят хоккей, насколько солидный клуб и чего он достиг ранее. Так что ожидания, цели и задачи самые высокие.



Появление североамериканцев Филиппа Майе и Джоша Карри добавило ещё больше эмоций? Да, появилась ещё пара канадцев в команде, что для меня, конечно, плюс. Надеюсь, мы быстро сыграемся и будем готовы к началу сезона. Думаю, у нас хороший состав, много опытных ребят, есть и талантливая молодёжь. У команды большие амбиции, сплав молодости и опыта.



Как мне Магнитогорск? Мне нравится. Да, это ещё дальше от Виннипега, город меньше, чем Москва, но хорошие партнёры по команде, отличная арена, так что всё здорово», — цитирует Лайпсика Metaratings.

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