Коростелёв: не играл в ЦСКА столько, сколько хотелось бы, но система дала мне много плюсов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв рассказал о своём уходе из ЦСКА и работе с главным тренером армейцев Игорем Никитиным.



«Мне кажется, уход Игоря Валерьевича (бывшего главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. – Прим. «Чемпионата») для любого игрока стал громом среди ясного неба. Конечно, удивился, не очень понятная ситуация. Уверен, что этот тренер не пропадёт и не останется без работы, ведь он специалист с большой буквы. Что касается меня, то я не играл в ЦСКА столько, сколько хотелось бы. Но всё равно армейская система дала мне много плюсов. Таких, как игра в обороне, которая у меня где-то хромала. Я прошёл целую школу. Прошлый сезон для меня точно не потерян, набрался опыта.



Сергей Фёдоров ежедневно был рядом с командой. Можно сказать, что он уже был одним из тренеров. Сергей Викторович много работал с центральными нападающими на вбрасываниях. С неиграющим составом тоже часто выходил. Постоянно всё рассказывал, подсказывал. Хочется пожелать ЦСКА и всем сотрудникам клуба удачи», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.