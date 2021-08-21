Коростелёв: не играл в ЦСКА столько, сколько хотелось бы, но система дала мне много плюсов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв рассказал о своём уходе из ЦСКА и работе с главным тренером армейцев Игорем Никитиным.
«Мне кажется, уход Игоря Валерьевича (бывшего главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. – Прим. «Чемпионата») для любого игрока стал громом среди ясного неба. Конечно, удивился, не очень понятная ситуация. Уверен, что этот тренер не пропадёт и не останется без работы, ведь он специалист с большой буквы. Что касается меня, то я не играл в ЦСКА столько, сколько хотелось бы. Но всё равно армейская система дала мне много плюсов. Таких, как игра в обороне, которая у меня где-то хромала. Я прошёл целую школу. Прошлый сезон для меня точно не потерян, набрался опыта.
Сергей Фёдоров ежедневно был рядом с командой. Можно сказать, что он уже был одним из тренеров. Сергей Викторович много работал с центральными нападающими на вбрасываниях. С неиграющим составом тоже часто выходил. Постоянно всё рассказывал, подсказывал. Хочется пожелать ЦСКА и всем сотрудникам клуба удачи», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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