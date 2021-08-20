Бучневич — об обмене: главное, что люди расстроились из-за моего ухода из «Рейнджерс»

Нападающий Павел Бучневич прокомментировал свой обмен в «Сент-Луис Блюз» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я знал, что меня обменяют. Воспринял это нормально. Наконец-то это всё закончилось. Много чего мне скидывали разные люди, была разная информация, какие-то спекуляции в прессе. Что меня куда-то меняют, целая теория слухов. Но теперь в этой истории поставлена точка, и я подписал новый контракт. Больше об этом не думаю, спокойно готовлюсь к сезону. Поверьте, это ценный момент. И я рад, что оказался в «Сент-Луисе». Чему же тут расстраиваться?
Если честно, я даже удивлён, что мне после обмена написало в директ «Инстаграма» так много народу. Я такого просто не ждал. Но очень приятно слышать тёплые слова в свой адрес. Главное для меня в этой истории, что люди расстроились из-за моего ухода из «Рейнджерс». Значит, я хороший человек и ничего плохого никому не сделал. Получается, что я оставил о себе в Нью-Йорке хорошую память. Посмотрим, что будет дальше…» — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.
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