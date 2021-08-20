«Рейнджерс» выведут из обращения номер 30, под которым выступал Лундквист

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил, что выведет из обращения номер 30, под которым выступал голкипер Хенрик Лундквист, сообщает североамериканский журналист Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере».

Ранее швед принял решение завершить игровую карьеру.

Это произойдёт в одном из матчей будущего сезона.

Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.



Шведский голкипер является победителем Олимпиады-2006, а также серебряным призёром ОИ-2014, чемпионом мира — 2017 и вице-чемпионом мира — 2004, двукратным обладателем золота чемпионата Швеции (2003, 2005). В 2012 году Лундквист выиграл «Везину Трофи». В НХЛ Король Хенрик выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».



В прошлом сезоне голкипер не провёл ни одного матча. В чемпионате-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф провёл две встречи.

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