Коростелёв: в «Металлурге» у меня абсолютно другая роль в команде. Я давно к ней готов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв заявил, что получил в уральском клубе новую для себя роль. Форвард доволен сменой обстановки.



«Ближе всего, наверное, знаю Колю Голдобина. Помимо ЦСКА, мы с ним ещё в молодёжке играли, пересекались в Северной Америке. С тем же Бренданом Лайпсиком играли в ЦСКА в прошлом году, по Канаде тоже друг друга знали. А так со всеми ребятами в хороших отношениях, хотя далеко не с каждым играл. Меня ещё в раздевалке посадили прямо рядом с иностранцами (смеётся). Так что выбора у меня нет. Наверное, чтобы что-то переводил, помогал. Говорю нашим легионерам: «Я для вас столько перевожу, что в поездке на ужине платите вы» (смеётся).



Доволен ли переходом в «Магнитку»? Конечно, как я могу быть недоволен? У меня теперь абсолютно другая роль в команде. Я чувствовал, что давно к ней готов. Но ЦСКА, по объективным причинам, много игрового времени мне не давал», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.