Айкел в ожидании обмена из «Баффало» выложил твит с одним эмодзи — недовольным лицом

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, который недавно завёл официальный аккаунт в «Твиттере», опубликовал второй твит.
Он состоит из одного эмодзи — «недовольное лицо».
В комментариях предполагают, что Айкел таким образом выражает недовольство тем, что «клинки» затягивают ситуацию с обменом игрока и выбором метода лечения грыжи диска в шейном отделе позвоночника.
Недавно об этом публично заявили представители нападающего в специальном обращении.
Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
- 20 августа 2021
-
19:24
-
18:59
-
18:42
-
18:17
-
17:59
-
17:32
-
17:09
-
16:30
-
16:17
-
15:41
-
15:20
-
15:04
-
14:54
-
14:30
-
13:28
-
13:12
-
12:35
-
11:45
-
11:14
-
10:36
-
09:49
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:40
-
08:29
-
08:15
- 19 августа 2021
-
23:50
-
23:37
-
23:07
-
22:20
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:36