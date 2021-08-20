Айкел в ожидании обмена из «Баффало» выложил твит с одним эмодзи — недовольным лицом

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, который недавно завёл официальный аккаунт в «Твиттере», опубликовал второй твит.



Он состоит из одного эмодзи — «недовольное лицо».



В комментариях предполагают, что Айкел таким образом выражает недовольство тем, что «клинки» затягивают ситуацию с обменом игрока и выбором метода лечения грыжи диска в шейном отделе позвоночника.



Недавно об этом публично заявили представители нападающего в специальном обращении.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.