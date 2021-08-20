«Сочи» обменял 21-летнего защитника Гордеева в «Северсталь». У игрока — 2 очка в 38 матчах

«Сочи» и «Северсталь» совершили обмен, сообщается на официальном сайте сочинцев.



21-летний защитник Михаил Гордеев перешёл в череповецкий клуб.



Южане получили денежную компенсацию.



Гордеев, выступая за «Сочи» два сезона, принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «-7».

Напомним, ранее «Сочи» произвёл обмен с санкт-петербургским СКА. Южане отдали армейцам форварда Германа Рубцова, получив взамен защитника Никиту Зоркина.

«Северсталь», в свою очередь, в начале августа объявила о расторжении просмотрового контракта с нападающим Владиславом Карой. В прошлом декабре 23-летний игрок был обменян из «Северстали» в московский «Спартак» на нападающего Аристарха Фальковского, а в июне клубы совершили обратную сделку.