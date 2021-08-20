Защитник «Лады»: хотим доказать, что команда готова к возвращению в КХЛ

Защитник «Лады» Александр Евсеенков поделился мнением о команде и о выступлении на Кубке LADA, который тольяттинский клуб выиграл.
«Насколько важно было для команды выиграть домашний турнир? Кубок LADA — один из важнейших этапов подготовки к новому сезону, и мы очень хотели его выиграть, все старались.
Выходить на площадку нужно всегда с одной целью — побеждать, иначе нет смысла. И не так важно, что это матч во время предсезонки или официальный поединок чемпионата.
Непривычно ли было играть при пустых трибунах? Конечно, было не особо комфортно, но тут ничего не поделать — такова сложившаяся ситуация.
Но все мы знали, что болельщики смотрят трансляции, переживают за нас. Очень надеюсь, что на матчах регулярного чемпионата будут зрители.
Нынешняя «Лада» готова побороться за победу в ВХЛ? У нас много новичков, всем нужно сыграться, найти взаимопонимание между собой. Бесспорно, матч с «Металлургом» Нк — отличная проверка.
Мы очень серьёзно готовимся к сезону. Хотим хорошо выступить и доказать, что команда готова к возвращению в КХЛ. В Тольятти отличный дворец, замечательные болельщики», — приводит слова Евсеенкова официальный сайт ВХЛ.
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