Минское «Динамо» подписало экс-защитника «Колорадо» и двукратного чемпиона Чехии

Шведский защитник Антон Линдхольм и чешский игрок обороны Якуб Крейчик присоединились к минскому «Динамо», сообщается в телеграм-канале белорусского клуба.
Оба контракта подписаны на один сезон.
Предыдущий сезон Якуб Крейчик (1991) провёл в составе «Йокерита»: 42 матча в регулярном чемпионате, 17 (5+12) очков плюс три встречи в плей-офф.
Ранее защитник выступал за «Лев», «Медвешчак». Всего в КХЛ на его счету 135 матчей, 38 (9+29) очков. Также Якуб играл за клубы из Чехии, Швеции, Финляндии: пражскую «Славию», «Усти-над-Лабем», «Лев», «Спарту», «Эребру», «Комету Брно», «Лукко» и «Карпят». Крейчик дважды становился чемпионом Чехии. С национальной сборной своей страны он выигрывал бронзовые медали чемпионата мира.
Линдхольм имеет опыт игры в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Всего он провёл 66 матчей и отдал четыре голевые передачи, показатель полезности «-4».
В минувшем сезоне Линдхольм сыграл 16 матчей за «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ, набрал 3 (1+2) очка, показатель полезности «-4». В общей сложности во второй по силе лиге Северной Америки защитник провёл 180 матчей, набрал 32 (5+27) очка.
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