Стали известны зарплаты игроков «Локомотива» и общая ведомость клуба

Зарплатная ведомость «Локомотива» составляет 867 млн рублей на данный момент, сообщает «Спорт-экспресс».
Ярославский клуб вписывается в потолок зарплат к следующему сезону КХЛ.
В списке приведены базовые зарплаты игроков без учёта бонусов.
Вратари: Эдди Паскуале — 75 млн рублей в год; контракт Даниила Исаева не учитывается под потолком зарплат.
Защитники: Алексей Марченко — 75 млн рублей в год, Денис Баранцев — 45 млн, Рушан Рафиков — 45 млн, Максим Осипов — 42 млн, Александр Елесин — 35 млн, Никита Черепанов — 30 млн; контракты Антона Малышева и Даниила Мисюля не учитываются под потолком зарплат.
Нападающие: Максим Шалунов — 90 млн, Рид Буше — 75, млн, Андре Петерссон — 75 млн, Егор Коршков — 55 млн, Денис Алексеев — 45 млн, Павел Красковский — 35 млн, Егор Аверин — 30 млн, Артур Каюмов — 30 млн, Антон Сагадеев — 25 млн, Павел Кудрявцев — 20 млн, Георгий Иванов — 15 млн, Артём Ильенко — 15 млн, Александр Полунин — 10 млн. Контракты Максима Берёзкина и Степана Никулина не учитываются под потолком зарплат.
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