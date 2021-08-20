Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин — Лундквисту: благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Спасибо, Король

Шестёркин — Лундквисту: благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Спасибо, Король
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение шведского вратаря Хенрика Лундквиста завершить карьеру. Клуб из Нью-Йорка выведет 30-й номер шведского голкипера из обращения.

«Хенрик, у тебя была выдающаяся карьера! Смотреть за тобой с самого детства было огромным удовольствием!

Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Жаль, что это был достаточно короткий срок. За это время я смог многому научиться. Это был неоценимый опыт.

Ты один из самых выдающихся спортсменов в НХЛ и во всем хоккее. Уверен, что в новой главе твоей жизни у тебя всё сложится так же удачно, как и в хоккее!

Спасибо, Король Хенрик», — говорится в сообщении.

Новость по теме
Олимпийский чемпион и экс-вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист завершил карьеру
Новость по теме
«Будущее меня волнует». Лундквист прокомментировал завершение карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021