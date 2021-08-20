Шестёркин — Лундквисту: благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Спасибо, Король

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение шведского вратаря Хенрика Лундквиста завершить карьеру. Клуб из Нью-Йорка выведет 30-й номер шведского голкипера из обращения.



«Хенрик, у тебя была выдающаяся карьера! Смотреть за тобой с самого детства было огромным удовольствием!



Я благодарен судьбе, что смог познакомиться с тобой. Жаль, что это был достаточно короткий срок. За это время я смог многому научиться. Это был неоценимый опыт.



Ты один из самых выдающихся спортсменов в НХЛ и во всем хоккее. Уверен, что в новой главе твоей жизни у тебя всё сложится так же удачно, как и в хоккее!



Спасибо, Король Хенрик», — говорится в сообщении.

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