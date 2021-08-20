В матче-открытии женского чемпионата мира по хоккею — 2021 сборная Чехии разгромила Данию

Завершилась стартовая встреча женского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Калгари (Канада). В матче-открытии сборная Чехии встречалась с командой Дании на стадионе «УинСпорт-Арена» и разгромила своих соперников со счётом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Доминика Ласкова, Вендула Пршибилова, Кристина Паткова и Алёна Миллс, оформившая хет-трик. За Данию единственный гол забила Йозефин Перссон.

Отметим, что защитник Чехии Павлина Горалкова в этом матче отдала четыре результативные передачи.

Следующую встречу сборная Чехии проведёт 22 августа с командой Венгрии. Матч стартует в 21:00 мск. Дания в этот же день сыграет с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 мск.

Сборная России первый матч ЖЧМ проведёт 22 августа со Швейцарией. Начало встречи — в 01:00 мск.