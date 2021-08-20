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В матче-открытии женского чемпионата мира по хоккею — 2021 сборная Чехии разгромила Данию

В матче-открытии женского чемпионата мира по хоккею — 2021 сборная Чехии разгромила Данию
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Завершилась стартовая встреча женского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Калгари (Канада). В матче-открытии сборная Чехии встречалась с командой Дании на стадионе «УинСпорт-Арена» и разгромила своих соперников со счётом 6:1.

ЧМ-2021 (ж). Группа B
20 августа 2021, пятница. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
6 : 1
Дания
1:0 Миллс (Гимларова, Горалкова) – 06:05' (5x4)   2:0 Ласкова (Мразова) – 13:00' (5x5)   2:1 Перссон (Якобсен, Эстергор) – 14:41' (5x3)   3:1 Пршибилова (Горалкова, Млынкова) – 17:34' (5x4)   4:1 Миллс (Пршибилова, Горалкова) – 40:22' (5x4)   5:1 Паткова (Мазанцова, Пейшова) – 44:00' (5x4)   6:1 Миллс (Горалкова) – 57:16' (5x5)

В составе победителей шайбы забросили Доминика Ласкова, Вендула Пршибилова, Кристина Паткова и Алёна Миллс, оформившая хет-трик. За Данию единственный гол забила Йозефин Перссон.

Отметим, что защитник Чехии Павлина Горалкова в этом матче отдала четыре результативные передачи.

Следующую встречу сборная Чехии проведёт 22 августа с командой Венгрии. Матч стартует в 21:00 мск. Дания в этот же день сыграет с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 04:30 мск.

Сборная России первый матч ЖЧМ проведёт 22 августа со Швейцарией. Начало встречи — в 01:00 мск.

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