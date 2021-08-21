«Фрёлунда» уберёт из названия слово «Индианс». Логотип сменят в следующем году

«Фрёлунда Индианс» объявила о предстоящем изменении названия клуба, сообщается на официальном сайте клуба из шведского города Гётеборг.



Шведская команда будет именоваться хоккейный клуб «Фрёлунда». Таким образом, из названия уберут слово «Индианс».



В сентябре 2020 года стало известно, что клуб отказался от логотипа с индейцем. Но смена эмблемы планируется через год — к сезону-2022/2023.



Отмечается, что в шведском клубе решили произвести оценку бренда на фоне ситуации в США. В июле прошлого года в стране проходили массовые выступления против расизма после убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда. Многие считают, что изображение индейца на логотипе оскорбляет коренных американцев.