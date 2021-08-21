Сборная Канады перед матчем с Россией обыграла Финляндию на ЖЧМ-2021
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Завершился матч первого тура женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился победой сборной Канады со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Джейми Рэттрей, Мари-Филип Пулен, Мари-Филип Пулен, Сара Филье и Брианна Дженнер. За Финляндию отличились Нелли Лайтинен, Миннамари Туоминен и Элиза Холопайнен.
В следующем матче сборная Канады встретится с Россией. Национальная команда Финляндии, в свою очередь, сыграет с США. Оба матча пройдут 23 августа.
Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября. Сборная России первый матч ЖЧМ проведёт 22 августа со Швейцарией. Начало встречи — в 01:00 мск.
ЧМ-2021 (ж). Группа A
21 августа 2021, суббота. 01:00 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Лайтинен (Сунделин) – 02:25' (5x5) 0:2 Туоминен (Хиирикоски) – 06:05' (5x3) 1:2 Рэттрей (Спунер) – 34:41' (5x5) 2:2 Пулен (Томпсон, Эмброуз) – 35:01' (5x5) 3:2 Эмброуз (Дженнер, Томпсон) – 42:41' (5x5) 3:3 Холопайнен (Линстедт) – 47:13' (5x5) 4:3 Филье (Дауст, Спунер) – 47:38' (5x5) 5:3 Дженнер (Нурс) – 59:17' (en)
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