Сборная Канады перед матчем с Россией обыграла Финляндию на ЖЧМ-2021

Завершился матч первого тура женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась с Финляндией. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился победой сборной Канады со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Джейми Рэттрей, Мари-Филип Пулен, Мари-Филип Пулен, Сара Филье и Брианна Дженнер. За Финляндию отличились Нелли Лайтинен, Миннамари Туоминен и Элиза Холопайнен.

В следующем матче сборная Канады встретится с Россией. Национальная команда Финляндии, в свою очередь, сыграет с США. Оба матча пройдут 23 августа.

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября. Сборная России первый матч ЖЧМ проведёт 22 августа со Швейцарией. Начало встречи — в 01:00 мск.