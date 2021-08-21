Вратарь женской сборной России — о поражении 0:6 с США: такой матч был необходим перед ЖЧМ
Поделиться
Вратарь женской сборной России Анна Пругова высказалась о контрольном матче с США (0:6) в преддверии чемпионата мира.
«Старались играть с первой до последней минуты, боролись за шайбу. Хорошо действовали в большинстве, пусть не реализовали моменты, но навязали сопернику борьбу — и это здорово.
Такой матч был необходим, потому что у нас был большой перерыв, и сейчас было важно почувствовать этот темп, который задают североамериканские команды. Это то, что нужно нашей команде перед стартом турнира», — приводит слова Пруговой официальный сайт ФХР.
Напомним, женская сборная России потерпела поражение с крупным счётом в товарищеском матче с командой США. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу команды из Северной Америки.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
09:38
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
03:25
-
02:23
-
00:03
- 20 августа 2021
-
23:31
-
23:16
-
22:57
-
22:35
-
22:03
-
21:31
-
21:07
-
20:43
-
20:16
-
19:58
-
19:49
-
19:24
-
18:59
-
18:42
-
18:17
-
17:59
-
17:32
-
17:09
-
16:30
-
16:17
-
15:41
-
15:20
-
15:04
-
14:54
-
14:30
-
13:28
-
13:12
-
12:35
Партнерский контент