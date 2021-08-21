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Вратарь женской сборной России — о поражении 0:6 с США: такой матч был необходим перед ЖЧМ

Вратарь женской сборной России — о поражении 0:6 с США: такой матч был необходим перед ЖЧМ
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Вратарь женской сборной России Анна Пругова высказалась о контрольном матче с США (0:6) в преддверии чемпионата мира.

«Старались играть с первой до последней минуты, боролись за шайбу. Хорошо действовали в большинстве, пусть не реализовали моменты, но навязали сопернику борьбу — и это здорово.

Такой матч был необходим, потому что у нас был большой перерыв, и сейчас было важно почувствовать этот темп, который задают североамериканские команды. Это то, что нужно нашей команде перед стартом турнира», — приводит слова Пруговой официальный сайт ФХР.

Напомним, женская сборная России потерпела поражение с крупным счётом в товарищеском матче с командой США. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу команды из Северной Америки.

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