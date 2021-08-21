«Рейнджерс» — Лундквисту: спасибо за то, что стал настоящим жителем Нью-Йорка и легендой

«Нью-Йорк Рейнджерс» на официальной странице в «Инстаграме» разместил видеоролик, посвящённый голкиперу Хенрику Лундквисту. Ранее шведский вратарь, проведший в составе «рейнджеров» 15 лет, завершил карьеру.

«Мы любим тебя, Хенрик! Спасибо тебе за то, что стал настоящим жителем Нью-Йорка, настоящим игроком «Рейнджерс», партнёром и легендой», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в официальном инстаграм-аккаунте «Рейнджерс».

Ранее экс-голкипер «Вашингтон Кэпиталз» и «Рейнджерс» Хенрик Лундквист принял решение завершить игровую карьеру.



Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.

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