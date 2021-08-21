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Защитник ЦСКА: Нестеров и Григоренко очень сильно помогут нам в этом сезоне

Защитник ЦСКА: Нестеров и Григоренко очень сильно помогут нам в этом сезоне
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Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов высказался о возвращении защитника Никиты Нестерова и форварда Михаила Григоренко в армейский клуб.

«Появилось ли что-нибудь новое в тренировочном процессе с приходом Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА? Не знаю, не буду комментировать. Все мы работаем так же в полную силу каждую смену — и атака, и оборона. Всё у нас так же, как и до этого.

Как в команде встретили вернувшихся из НХЛ Нестерова и Григоренко? Ребята — профессионалы. Всегда приятно тренироваться и играть с такими хоккеистами. Они нам нужны. Мы рады, что они вернулись. И Нестеров, и Григоренко очень сильно помогут команде в этом сезоне. Так что могу только порадоваться их приходу», — приводят слова Ибрагимова «Известия».

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