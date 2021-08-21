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Алексей Мурыгин рассказал, что помогло ему вылечиться от рака

Алексей Мурыгин рассказал, что помогло ему вылечиться от рака
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Вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин рассказал, что помогло ему вылечиться от онкологии.

«Чтобы победить столь серьёзную болезнь, обязательно нужно быть оптимистом? Наверное, да. Нельзя падать духом. Ни в коем случае! Если ты начинаешь думать, что «всё, время пришло», из этого ничего хорошего не выйдет. Организм зависит от головы и мыслей в голове. С негативом руки не поднимаются. То же самое, если выходишь на лёд с улыбкой или опущенным носом.

Жена и до моей болячки регулярно направляла деньги в разные фонды. Мы с ней обсуждаем бюджет, выделяем определённые суммы. Так что немножко и мы причастны к этой помощи.

Вокруг много отзывчивых людей. Больше, чем принято считать. Даже мне пытались оказать помощь, но я отказался. Благо, средства на лечение были. Но не у всех есть возможность. Не нужно стесняться просить. Добрые люди придут на помощь, а внутри хоккейной семьи и подавно», — приводит слова Мурыгина официальный сайт КХЛ.

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