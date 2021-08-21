Алексей Мурыгин рассказал, что помогло ему вылечиться от рака

Вратарь «Торпедо» Алексей Мурыгин рассказал, что помогло ему вылечиться от онкологии.
«Чтобы победить столь серьёзную болезнь, обязательно нужно быть оптимистом? Наверное, да. Нельзя падать духом. Ни в коем случае! Если ты начинаешь думать, что «всё, время пришло», из этого ничего хорошего не выйдет. Организм зависит от головы и мыслей в голове. С негативом руки не поднимаются. То же самое, если выходишь на лёд с улыбкой или опущенным носом.
Жена и до моей болячки регулярно направляла деньги в разные фонды. Мы с ней обсуждаем бюджет, выделяем определённые суммы. Так что немножко и мы причастны к этой помощи.
Вокруг много отзывчивых людей. Больше, чем принято считать. Даже мне пытались оказать помощь, но я отказался. Благо, средства на лечение были. Но не у всех есть возможность. Не нужно стесняться просить. Добрые люди придут на помощь, а внутри хоккейной семьи и подавно», — приводит слова Мурыгина официальный сайт КХЛ.
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