«Калгари» продлил контракт с защитником Вялимяки. Общая сумма сделки — $ 3,1 млн

Финский защитник Юусо Вялимяки подписал новый контракт с «Калгари Флэймз», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года. Средняя зарплата 22-летнего финна составит $ 1,55 млн. Таким образом, общая сумма контракта равняется $ 3,1 млн.
В минувшем сезоне Вялимяки принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-2».
По итогам прошлого сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» занял 5-е место в Северном дивизионе и 20-е — в сводной таблице НХЛ, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. «Огоньки» набрали 55 очков в 56 матчах, одержав победы в 26 из них (22 — в основное время, три — в овертайме и ещё одну — по буллитам).
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