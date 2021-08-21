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Сарос: хочу быть одним из лидеров «Нэшвилла». Я готов сделать следующий шаг

Сарос: хочу быть одним из лидеров «Нэшвилла». Я готов сделать следующий шаг
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Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос высказался о своей роли в клубе. Ранее голкипер подписал с командой новый контракт на четыре года.

«Я хочу быть одним из лидеров команды, продолжить работу.

Пекка Ринне? Мне очень повезло, что я играл с ним в течение четырёх или пяти лет. Я благодарен судьбе за это. Конечно, было немного грустно, когда он объявил об уходе. Но я готов сделать следующий шаг, защищать ворота, вести команду за собой.

Конечно, играть нужно будет больше, но в целом ничего не меняется. Я всегда стараюсь играть как можно лучше. Это не зависит от того, какая у меня роль в команде. Думаю, что справлюсь. Я уже играл как первый номер в разных лигах и готов начать сезон», — цитирует Сароса официальный сайт НХЛ на русском языке.

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