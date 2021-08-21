Задоров: в The Athletic не очень крутые люди. Писали, что я просил $ 5,8 млн на 800 лет

Защитник Никита Задоров высказался о реакции болельщиков на свой обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Калгари Флэймз».
«На днях The Athletic опубликовал опрос своих читателей, в котором 90,8% опрошенных поддержали решение «Чикаго» не продлевать со мной контракт? Я так понял, что в прошлом году 90% читателей The Athletic сказали, что Джош Андерсон получил ужасный контракт, а потом человек забивал в финале за «Монреаль». Диванные критики, как говорится.
Да и издание это такое… Там сидят не очень крутые профессионалы, которые писали, что я просил $ 5,8 млн у «Чикаго» на 800 лет. Эта газета сама за себя говорит такими публикациями.
Были ли такие запросы? У нас вообще не было запросов, так как не было переговоров. Ближе к концу сезона от клуба поступило предложение, после этого было несколько месяцев тишины. Было предложение в начале июля, мы общались, но ни к чему не пришли. После этого диалог вообще прекратился», — приводит слова Задорова Sport24.
- 21 августа 2021
-
14:12
-
13:55
-
13:48
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:58
-
11:35
-
11:06
-
10:46
-
10:18
-
09:58
-
09:38
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
03:25
-
02:23
-
00:03
- 20 августа 2021
-
23:31
-
23:16
-
22:57
-
22:35
-
22:03
-
21:31
-
21:07
-
20:43
-
20:16
-
19:58
-
19:49
-
19:24
-
18:59
-
18:42
-
18:17
-
17:59