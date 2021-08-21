Задоров: в The Athletic не очень крутые люди. Писали, что я просил $ 5,8 млн на 800 лет

Защитник Никита Задоров высказался о реакции болельщиков на свой обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Калгари Флэймз».



«На днях The Athletic опубликовал опрос своих читателей, в котором 90,8% опрошенных поддержали решение «Чикаго» не продлевать со мной контракт? Я так понял, что в прошлом году 90% читателей The Athletic сказали, что Джош Андерсон получил ужасный контракт, а потом человек забивал в финале за «Монреаль». Диванные критики, как говорится.



Да и издание это такое… Там сидят не очень крутые профессионалы, которые писали, что я просил $ 5,8 млн у «Чикаго» на 800 лет. Эта газета сама за себя говорит такими публикациями.



Были ли такие запросы? У нас вообще не было запросов, так как не было переговоров. Ближе к концу сезона от клуба поступило предложение, после этого было несколько месяцев тишины. Было предложение в начале июля, мы общались, но ни к чему не пришли. После этого диалог вообще прекратился», — приводит слова Задорова Sport24.

Новость по теме Решение «Чикаго» не продлевать Задорова поддержали 90,8% читателей The Athletic