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Задоров: в The Athletic не очень крутые люди. Писали, что я просил $ 5,8 млн на 800 лет

Задоров: в The Athletic не очень крутые люди. Писали, что я просил $ 5,8 млн на 800 лет
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Защитник Никита Задоров высказался о реакции болельщиков на свой обмен из «Чикаго Блэкхоукс» в «Калгари Флэймз».

«На днях The Athletic опубликовал опрос своих читателей, в котором 90,8% опрошенных поддержали решение «Чикаго» не продлевать со мной контракт? Я так понял, что в прошлом году 90% читателей The Athletic сказали, что Джош Андерсон получил ужасный контракт, а потом человек забивал в финале за «Монреаль». Диванные критики, как говорится.

Да и издание это такое… Там сидят не очень крутые профессионалы, которые писали, что я просил $ 5,8 млн у «Чикаго» на 800 лет. Эта газета сама за себя говорит такими публикациями.

Были ли такие запросы? У нас вообще не было запросов, так как не было переговоров. Ближе к концу сезона от клуба поступило предложение, после этого было несколько месяцев тишины. Было предложение в начале июля, мы общались, но ни к чему не пришли. После этого диалог вообще прекратился», — приводит слова Задорова Sport24.

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