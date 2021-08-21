СКА с минимальным счётом обыграл «Металлург» на Кубке Чемпионов

Сегодня, 21 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» магнитогорский «Металлург» и СКА встречались в рамках TANECO Кубка Чемпионов. По итогам матча санкт-петербургский клуб обыграл магнитогорцев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Единственную шайбу во встрече на 34-й минуте при игре в равных составах забросил Антон Бурдасов. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Линден Вей и Ярослав Дыбленко. Голкипер СКА Александр Самонов оформил шат-аут.
В первом туре СКА потерпел поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:4), а «Металлург» — во встрече с «Ак Барсом (2:5).
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Металлург» первую встречу проведёт 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». СКА 2 сентября в Череповце сыграет с местной «Северсталью».
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