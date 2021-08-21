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ЦСКА обыграл «Авангард», Нестеров и Плотников набрали по 1+1

ЦСКА обыграл «Авангард», Нестеров и Плотников набрали по 1+1
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Сегодня, 21 августа, в Москве на «ЦСКА-Арена» ЦСКА и «Авангард» встречались в рамках товарищеского матча. По итогам встречи московский клуб обыграл омичей со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2021, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Нестеров (Валльмарк, Плотников) – 25:41' (5x4)   1:1 Давыдов (Зернов) – 26:06' (5x4)   2:1 Плотников (Нестеров, Окулов) – 44:15' (5x5)   3:1 Гилмор (Окулов) – 50:03' (5x4)   3:2 Дедунов (Покка) – 53:29' (4x5)   4:2 Григоренко (Слепышев, Валльмарк) – 58:56' (en)

На 26-й минуте Никита Нестеров вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Лукас Валльмарк и Сергей Плотников. Через 25 секунд Тимофей Давыдов, реализовав численное большинство с ассиста Дениса Зернова, сравнял счёт. На 45-й минуте Сергей Плотников вновь вывел армейцев вперёд. В середине третьего периода Джон Гилмор, реализовав численное большинство, укрепил преимущество московской команды. На 54-й минуте Павел Дедунов отыграл один гол, забив в меньшинстве. Точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.

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