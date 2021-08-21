ЦСКА обыграл «Авангард», Нестеров и Плотников набрали по 1+1

Сегодня, 21 августа, в Москве на «ЦСКА-Арена» ЦСКА и «Авангард» встречались в рамках товарищеского матча. По итогам встречи московский клуб обыграл омичей со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

На 26-й минуте Никита Нестеров вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Лукас Валльмарк и Сергей Плотников. Через 25 секунд Тимофей Давыдов, реализовав численное большинство с ассиста Дениса Зернова, сравнял счёт. На 45-й минуте Сергей Плотников вновь вывел армейцев вперёд. В середине третьего периода Джон Гилмор, реализовав численное большинство, укрепил преимущество московской команды. На 54-й минуте Павел Дедунов отыграл один гол, забив в меньшинстве. Точку в матче поставил Михаил Григоренко.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.