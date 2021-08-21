«Адмирал» в первом матче после возвращения Андриевского проиграл «Витязю»
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Сегодня, 21 августа, в Подольске на стадионе «Витязь» в рамках товарищеского матча встречались «Витязь» и «Адмирал». По итогам встречи клуб из Подольска обыграл дальневосточную команду со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2021, суббота. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Лещенко (Лямин, Кондырев) – 01:16' (5x5) 2:0 Оямяки – 46:26' (5x5) 2:1 Макаренко (Казаманов) – 54:39' (5x5) 3:1 Яремчук (Аркалов, Лещенко) – 55:49' (5x5)
На 2-й минуте матча Вячеслав Лещенко вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Лямин и Кирилл Кондырев. На 18-й минуте финский нападающий подольского клуба Нико Оямяки получил право на штрафной бросок, однако не смог переиграть Ивана Налимова. Тем не менее на 47-й минуте Оямяки забросил вторую шайбу «Витязя» в матче. На 55-й минуте Павел Макаренко отыграл один гол, но через минуту Александр Яремчук сделал счёт 3:1.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
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