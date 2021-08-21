«Адмирал» в первом матче после возвращения Андриевского проиграл «Витязю»

Сегодня, 21 августа, в Подольске на стадионе «Витязь» в рамках товарищеского матча встречались «Витязь» и «Адмирал». По итогам встречи клуб из Подольска обыграл дальневосточную команду со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

На 2-й минуте матча Вячеслав Лещенко вывел «Витязь» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кирилл Лямин и Кирилл Кондырев. На 18-й минуте финский нападающий подольского клуба Нико Оямяки получил право на штрафной бросок, однако не смог переиграть Ивана Налимова. Тем не менее на 47-й минуте Оямяки забросил вторую шайбу «Витязя» в матче. На 55-й минуте Павел Макаренко отыграл один гол, но через минуту Александр Яремчук сделал счёт 3:1.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.