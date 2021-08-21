В минском «Динамо» объяснили подписание экс-защитника «Колорадо» и чемпиона Чехии

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович прокомментировал подписание контрактов с защитниками Антоном Линдхольмом и Якубом Крейчиком.



«Антон Линдхольм давно был в нашем шорт-листе. Может показаться, что у него не самая лучшая статистика. А ведь даже в случае с защитником большинство людей смотрит именно на это: голы, ассисты, «плюс/минус» и так далее… Сейчас сложился такой тренд: если в команду приезжает иностранный защитник, то он обязательно должен забивать и отдавать.



Линдхольм не самый результативный. Но он давно был у нас на карандаше, тренерский штаб его просматривал.



У шведа около семидесяти матчей за «Колорадо» в НХЛ, почти две сотни за разные команды в АХЛ. Линхольм — это защитник, обладающий несколькими очень сильными качествами. Прежде всего это катание, манёвренность: все развороты, переходы он выполняет очень чисто.



Также Антон обладает неплохими габаритами. Линдхольм очень подвижный, здорово обученный, хорошо работает перед воротами. Как защитник-домосед он очень надёжный и квалифицированный.



Крейчик? Прошлый сезон Якуб провёл в «Йокерите», но ему там не сильно доверяли, выпуская на лёд в третьей, иногда во второй паре, практически не давая времени в большинстве. Однако необходимо подчеркнуть, что Крейчек является четвёртым после Йенсена, Шрёдера и О’Нила бомбардиром команды в равных составах. Это говорит о том, что он очень креативен в начале и завершении атак.



Как и Линдхольма мы его знаем очень давно. Если не ошибаюсь, то Якуб уже два года хотел играть в Минске. Двусторонняя игра и сбалансированность Крейчика на достаточно высоком уровне. К тому же на его счету три чемпионата мира в составе сборной Чехии, два золота в родном чемпионате. В Финляндии он вообще был звездой. Поэтому Якуб — надёжное приобретение для нас. Опять-таки соотношение цены и качества тут близко к оптимальному», — приводит слова Парфимовича официальный сайт минчан.