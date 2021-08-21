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Брагин: вратари СКА пока играют по очереди, такой же план на начало сезона

Брагин: вратари СКА пока играют по очереди, такой же план на начало сезона
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Главный тренер СКА Валерий Брагин высказался после матча Кубка чемпионов с магнитогорским «Металлургом» (1:0).

«Хорошая, боевая игра. Здорово сыграл Самонов, неплохо действовали в обороне. Такие матчи тоже нужно уметь играть. Очень рады, что выиграли.

После прошлой встречи сделали акцент на дисциплине: втроём вообще нельзя оставлять свою команду. Чтобы выигрывать матч, надо терпеть и не помогать сопернику лишними удалениями.

Вратари пока играют по очереди, такой же план на начало сезона. Перед домашним турниром дали шанс молодым, надо определиться с составом, который войдёт в чемпионат. У нас в Казани ещё есть один матч, посмотрим», — приводит слова Брагина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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