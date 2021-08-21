Зоркин: СКА доверяют молодым, но всех сразу не поставишь. В «Сочи» буду цепляться за шанс

Новичок ХК «Сочи» защитник Никита Зоркин рассказал о переходе в клуб, а также о целях на предстоящий сезон.



«Ночью приехали со «СКА-Невой» из Минска, где были на сборах. Утром раздался звонок: вечером надо вылетать в Сочи. Объявили, что меня поменяли.



Всё как-то очень быстро произошло. Даже не успел опомниться: вчера приехал в Петербург, а сегодня уже надо улетать в Сочи. Но в нашей жизни ты должен быть готов к любому развитию событий.



Я обрадовался этому переходу. Клуб КХЛ, новая для меня команда, новые задачи, новые знакомства. Болельщиков на трибунах больше. В КХЛ выше скорости, выше интенсивность игры. Всё надо делать гораздо быстрее. Видно, что в каждой команде собраны большие профессионалы.



Стараюсь не стоять на месте, прибавлять в игре. У каждого тренера стараюсь что-то взять, поэтому для меня переход в «Сочи» – это и возможность получить новые знания в хоккее.



В СКА доверяют молодёжи, но всех же всё равно в состав не поставишь. Кто-то играет больше, кто-то – меньше. Огромная конкуренция. Постараюсь за свой шанс в «Сочи» зацепиться.



Тренировки отличаются? Пока не заметил каких-то больших различий. Во всех командах упражнения более-менее однотипны. Может, какие-то нюансы другие. И по времени – где-то больше тренировка продолжается, где-то меньше.



В Сочи бывал много раз. И на отдыхе, и на турнирах. Поживу в «Имеретинском» первое время, а дальше будет видно.



Что жду от будущего сезона? Хочу попасть в состав, чтобы стабильно выходить на лёд и приносить пользу команде. Понимаю, что нам обязательно надо играть в плей-офф. Будем стремиться», — приводит слова Зоркина официальный сайт «Сочи».