Мэттьюс: проигрыш «Монреалю» — отстой. Но мы доберёмся до вершины, ощущения будут иными

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал об эмоциях, которые испытал после вылета в первом раунде Кубка Стэнли – 2021 от «Монреаля» (3-4).
«Было ли легче пережить это поражение, учитывая контекст, когда клуб потерял Джона Тавареса? Нет, было определенно тяжелее. Это сложно… Это, конечно, очень расстраивает. Это отстой.
У людей есть своё мнение, и они могут говорить, что хотят. Но я действительно верю в команду, во всех игроков, особенно в наш костяк.
Я искренне верю, что мы будем бороться за Кубок. Мы будем лучше после поражений и невзгод, с которыми столкнулись.
Единственный путь – вперёд. Поражение в плей-офф – отстой. Нет другого способа описать это. Мы очень разочарованы. Но когда мы в конце концов доберёмся до вершины, ощущения будут намного лучше», – приводит слова Мэттьюса ESPN.
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