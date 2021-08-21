Мэттьюс: проигрыш «Монреалю» — отстой. Но мы доберёмся до вершины, ощущения будут иными

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал об эмоциях, которые испытал после вылета в первом раунде Кубка Стэнли – 2021 от «Монреаля» (3-4).



«Было ли легче пережить это поражение, учитывая контекст, когда клуб потерял Джона Тавареса? Нет, было определенно тяжелее. Это сложно… Это, конечно, очень расстраивает. Это отстой.



У людей есть своё мнение, и они могут говорить, что хотят. Но я действительно верю в команду, во всех игроков, особенно в наш костяк.



Я искренне верю, что мы будем бороться за Кубок. Мы будем лучше после поражений и невзгод, с которыми столкнулись.



Единственный путь – вперёд. Поражение в плей-офф – отстой. Нет другого способа описать это. Мы очень разочарованы. Но когда мы в конце концов доберёмся до вершины, ощущения будут намного лучше», – приводит слова Мэттьюса ESPN.