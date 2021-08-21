Телегин: странно было приехать на стадион ЦСКА как гость, а не как хозяин

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА (2:4), а также поделился мнением об увольнении из армейского клуба Игоря Никитина.
«Интересно было попробовать поиграть против ЦСКА, а не за. Конечно, было волнение. Странно было приехать на стадион как гость, а не как хозяин. Бывшие одноклубники так уж сильно меня не подкалывали, так, похихикали, похахакали, да и всё. Ждём 1 сентября, будет интересно.
Товарищеские матчи — всегда на пользу. Ровный матч получился, мы свои моменты не использовали в большинстве, а армейцам удача сопутствовала. Ничего страшного не произошло, работаем дальше. Самое интересное впереди. Хочется уже быстрее начать сезон, сборы – это всегда тяжело. Лучше играть. Ещё потерпим чуть-чуть, и вперёд – в новый сезон. Для меня так уж кардинально в плане игры пока ничего не изменилось. Да, сегодня в большинстве играл, но это предсезонка – всех пробуют в разных ситуациях.
Если честно, это было неожиданно для меня, что ЦСКА поменял тренера. Скорее всего, тогда надо было после сезона увольнять Никитина, а не перед сборами — это было бы правильно. Но не мне судить, у ЦСКА свои мысли, своя голова на плечах. Посмотрим, что будет с новым тренером», — приводит слова Телегина «Р-Спорт».
- 21 августа 2021
-
18:22
-
17:59
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:15
-
15:48
-
15:45
-
15:44
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:12
-
13:55
-
13:48
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:58
-
11:35
-
11:06
-
10:46
-
10:18
-
09:58
-
09:38
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
03:25
-
02:23
-
00:03
- 20 августа 2021
-
23:31
-
23:16
-
22:57
-
22:35