Телегин: странно было приехать на стадион ЦСКА как гость, а не как хозяин

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин подвёл итоги товарищеского матча с ЦСКА (2:4), а также поделился мнением об увольнении из армейского клуба Игоря Никитина.



«Интересно было попробовать поиграть против ЦСКА, а не за. Конечно, было волнение. Странно было приехать на стадион как гость, а не как хозяин. Бывшие одноклубники так уж сильно меня не подкалывали, так, похихикали, похахакали, да и всё. Ждём 1 сентября, будет интересно.



Товарищеские матчи — всегда на пользу. Ровный матч получился, мы свои моменты не использовали в большинстве, а армейцам удача сопутствовала. Ничего страшного не произошло, работаем дальше. Самое интересное впереди. Хочется уже быстрее начать сезон, сборы – это всегда тяжело. Лучше играть. Ещё потерпим чуть-чуть, и вперёд – в новый сезон. Для меня так уж кардинально в плане игры пока ничего не изменилось. Да, сегодня в большинстве играл, но это предсезонка – всех пробуют в разных ситуациях.



Если честно, это было неожиданно для меня, что ЦСКА поменял тренера. Скорее всего, тогда надо было после сезона увольнять Никитина, а не перед сборами — это было бы правильно. Но не мне судить, у ЦСКА свои мысли, своя голова на плечах. Посмотрим, что будет с новым тренером», — приводит слова Телегина «Р-Спорт».