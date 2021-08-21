Давыдов: Василевский — лучший вратарь планеты. При этом он ещё не находится на своём пике

Экс-тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением о голкипере «Тампы» Андрее Василевском и о том, кто должен составить ему вратарскую компанию на Олимпийских играх — 2022.



«Кто из вратарей должен составить компанию Василевскому на Олимпиаде в Пекине? Тот, кто будет хорошо, много и стабильно играть за свою команду. От этого и надо отталкиваться. На данный момент нет смысла называть конкретные фамилии. Каждый российский вратарь, играющий в НХЛ, достоин выступать на Олимпиаде в Пекине.



Надо уметь быть гибким и реагировать на текущую ситуацию. Но Василевский играет так, что облегчает задачу выбора тренерам. На данный момент Андрей — лучший вратарь на планете. При этом я считаю, что он ещё не находится на своем пике и может прибавить.



Обратите внимание, насколько идеально Василевский проводил в последнем плей-офф заключительные матчи серий, играя их на ноль. В ключевые моменты он собирается на максимум. Тогда как на более ранней стадии позволяет соперникам чуть больше, словно играя в кошки-мышки. Его потенциал не до конца реализован. Василевский способен поднять средний уровень своей игры, выдавая ещё больше безупречных матчей.



В отдельных эпизодах глаза у Андрея находятся навыкате, что любят подмечать телевизионщики? Андрей включает концентрацию глазами, чтобы чётче и быстрее определить происходящее на льду — и, соответственно, более качественно среагировать на изменение ситуации. Я об этом говорю всем своим вратарям, с которыми работаю. Если правильно сконцентрироваться, то многое будет восприниматься на долю секунды быстрее. Словно в замедленной съёмке. Это позволит лучше прочитать ситуацию», — приводит слова Давыдова «Спорт-экспресс».