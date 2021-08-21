Уил: надеюсь, что в сезоне выиграем у «Салавата Юлаева» как можно больше матчей

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:4) на ТАНЕКО Кубке чемпионов.
«С каждой игрой мы становимся лучше. Мы неважно начали турнир, но чем больше играем, тем лучше в каждом аспекте становимся. Здорово, что это начинает работать в нужный момент. Мне было важно забить, никому не нравится долго играть без голов. Это немного расстраивало. У меня было много моментов, особенно в Магнитогорске. Здорово, что сегодня удалось забить. Думаю, Панюков в том моменте бросал по воротам, шайба отскочила ко мне. Это то, о чём мы говорим и что мы тренируем — надо бросать как можно больше, особенно в большинстве.
Я всё ещё пытаюсь понять, где комфортнее играть — в центре или на фланге. Это новая лига, новая система игры команды. Всю жизнь я провёл в Северной Америке, это мои первые девять матчей за пределами Северной Америки. Мне нравится играть и в центре, и на фланге, я хочу быть лучше в каждом матче. На этом турнире каждая команда хорошо играла с нами, были сложные матчи. Здорово победить «Салават Юлаев» в дерби, мы тоже были не в лучшей форме. Будет интересно сыграть с ними в сезоне, надеюсь, мы выиграем у них как можно больше матчей», — приводит слова Уила официальный сайт КХЛ.
- 21 августа 2021
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