Михайлис — о драке Усова и Дица: это хоккей и эмоции, белорусский парень не сдержался

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал итоги второго контрольного матча со сборной Беларуси (4:4), а также драку Даррена Дица и Ильи Усова.
«Хорошая игра с обеих сторон. Сегодня настраивались на борьбу, на победу. Выдерживали натиск соперника, проводили хорошие контратаки, забили хорошие голы.
В эпизоде с дракой всё было чисто и правильно? По мне, вроде всё нормально было. Это хоккей, это эмоции, белорусский парень не сдержался. Сейчас вашей сборной играть в квалификации, там нужно будет уже сдерживаться.
Для нас это были полезные игры. Сегодняшний матч — особенно. Это даст нам пищу для размышлений и добавит уверенности.
Что будем делать до старта сезона КХЛ? Сначала выходной, потом сдадим тест на коронавирус. И уже останется неделя, будем готовиться к игре с «Салаватом Юлаевым», — цитирует Михайлиса «Шайба.kz».
- 21 августа 2021
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