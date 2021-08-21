Вудкрофт: горжусь Усовым, что он заступился за партнёра. Диц провёл дешёвый силовой приём

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал эпизод во время матча с «Барысом», когда случилась драка между Ильёй Усовым и Дарреном Дицем.



«Я горжусь Усом за то, что он заступился за партнёра. Диц провёл дешёвый, грязный силовой приём. Так бывает в хоккее, что приходится заступаться за партнёра, и я рад за Илью, рад, что он намекнул сопернику, что если он сыграл грязно против одного из команды, то он сыграл грязно против всего коллектива. Это был очень хороший пример, что мы как команда должны всегда стоять друг за друга.



Это больше показывает характер команды? Или все же в каких-то эпизодах не стоит давать волю эмоциям? Во-первых, там точно должно было быть удаление. Мы говорили с судьёй, и просто непонятно, как он упустил этот момент, хотя уверяет, что Готовец находился в плохой позиции — такое случается. Что касается контроля эмоций — мы их контролировали, но такое случается в хоккее», — приводит слова Вудкрофта Федерация хоккея Беларуси.

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