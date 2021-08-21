Представители Свечникова ориентируются на контракт Ахо при переговорах с «Каролиной»
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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников подпишет новое соглашение с клубом.
Как сообщает NBC Sports, при переговорах представители 21-летнего российского форварда ориентируются на контракт, который два года назад с клубом заключил форвард Себастьян Ахо. Финский игрок подписал соглашение сроком на пять лет с зарплатой $ 8,454 млн в год.
Ранее сообщалось о том, что Свечников подпишет долгосрочный контракт с кэпхитом в диапазоне $ 7-8 млн.
Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (15+27) очка при полезности «+1». В плей-офф форвард сыграл в 11 встречах, набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «+4».
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