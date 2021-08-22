Сборная России одержала волевую победу в матче со Швейцарией на ЖЧМ-2021

Завершился матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Швейцарии. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился победой сборной России со счётом 3:1.

Сборная Швейцарии открыла счёт в первом периоде после точного броска Алины Мюллер. Сборная России во втором периоде ответила двумя голами, авторами которых стали Валерия Павлова и Виктория Кулишова. Окончательную точку в матче в третьем периоде поставила Мария Баталова.

Для сборной России это первый матч на турнире. Швейцария, в свою очередь, ранее потерпела поражение в матче со сборной США (0:2).

В следующем матче сборная России сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 августа, начало – 01:00.

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.