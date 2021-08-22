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Сборная России одержала волевую победу в матче со Швейцарией на ЖЧМ-2021

Сборная России одержала волевую победу в матче со Швейцарией на ЖЧМ-2021
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Завершился матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Швейцарии. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился победой сборной России со счётом 3:1.

Сборная Швейцарии открыла счёт в первом периоде после точного броска Алины Мюллер. Сборная России во втором периоде ответила двумя голами, авторами которых стали Валерия Павлова и Виктория Кулишова. Окончательную точку в матче в третьем периоде поставила Мария Баталова.

Для сборной России это первый матч на турнире. Швейцария, в свою очередь, ранее потерпела поражение в матче со сборной США (0:2).

В следующем матче сборная России сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 августа, начало – 01:00.
Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.

ЧМ-2021 (ж). Группа A
22 августа 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Швейцария
0:1 Мюллер (Штальдер, Штенц) – 10:15' (5x5)   1:1 Павлова (Шибанова, Сосина) – 30:49' (5x4)   2:1 Кулишова (Братищева, Пирогова) – 31:03' (5x5)   3:1 Баталова (Кадирова, Вафина) – 57:16' (5x5)
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