Пашков: надо признать, что поражение ЦСКА в финале Кубка Гагарина было тренерским

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о тройке лучших тренеров сезона-2020/2021 КХЛ.

«К любой фамилии всегда можно придраться, но, на мой взгляд, КХЛ сделала правильный выбор. В том числе и отдав приз лучшего именно Хартли. При всём нашем историческом скепсисе к канадской тренерской школе, нужно признать, что Хартли удалось многое – в том числе самое главное в виде завоевания Кубка Гагарина.

Очень достойную работу провёл Разин с середняком лиги «Северсталью», в основном по победным волнам размеренно плыл Никитин и его ЦСКА. Соглашусь с такой тройкой.

Увольнение Никитина? Надо признать, что поражение ЦСКА в финале было во многом тренерским. В главную серию сезона вышли два лучших состава в своих конференциях, но Хартли нашёл неожиданные ходы, а Никитин работал по накатанной, без огонька, что ему и не простили. Можно спорить о форме увольнения, но, по сути, у него есть логическое объяснение», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.