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Майк Рихтер: Лундквист потрясающе читал игру, видел броски, умел выбирать позицию

Майк Рихтер: Лундквист потрясающе читал игру, видел броски, умел выбирать позицию
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Экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер поделился мнением о Хенрике Лундквисте, который завершил карьеру.

«Хэнк – настоящий боец. Он всегда был подготовлен по максимуму, как настоящий профессионал. Так было каждый день, из года в год, в каждой игре, и это помогло ему раскрыть свой огромный потенциал. Он потрясающе читал игру, видел броски, умел выбирать позицию, никогда не сдавался.

Всё это указывало на то, что однажды он встанет в один ряд с Бродером. Победы будут накапливаться одна за одной, как и разнообразные рекорды и призы, когда человек не только обладает таким талантом, но и играет так стабильно и так относится к работе.

Я с огромным уважением отношусь к достижениям Хэнка, но ещё больше уважаю его за отношение к хоккею, за те качества, которые помогли ему стать таким замечательным вратарём. Он очень много трудился, очень серьёзно относился к профессии. Это бросалось в глаза в каждой игре. Он мгновенно заявил о себе в «Нью-Йорке», сумев приспособиться к североамериканскому стилю игры быстрее и лучше, чем можно было подумать. Тренерский штаб и игроки верили в него, иначе никто не стал бы приглашать его сюда из Швеции.

Старт его карьеры произвёл огромное впечатление, но ещё большее впечатление произвела его стабильность. Поговорите с любым хоккеистом, особенно вратарём, и вам скажут, как важно уметь играть на самом высоком уровне в каждой встрече.

От Хэнка везде бы ждали многого, в какой бы команде он ни играл. Но в Нью-Йорке другая, более интенсивная атмосфера. Кто-то справляется с этим, а кто-то нет. Хэнк же всегда хотел играть на главной сцене, ему это очень нравилось. Такое по силам только очень особенным людям», – цитирует Рихтера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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