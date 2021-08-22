Беннетт: иногда всё, что нужно, — небольшая перемена, генменеджер и тренер, которые верят

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт поделился мнением от своего выступления в составе клуба.



«Многие люди говорили мне, как смена обстановки может действительно реанимировать карьеру и изменить ход событий. Я знал, что как игрок могу дать и показать ещё гораздо больше. Я думал, что смогу сделать намного больше, чем делал в «Калгари».



Иногда всё, что нужно, – небольшая перемена, генменеджер и тренер, которые верят в тебя, и это определённо то, что я получил во «Флориде».



Мне удалось сыграть с отличными игроками. Они мне тоже помогли. Думаю, всё это в сочетании с быстрым обретением уверенности было рецептом успеха на раннем этапе.



Джоэл Кенневилл? Как только он начнёт тебе доверять и поверит в тебя, он поставит тебя в условия, в которых можно добиться успеха. Он даёт подсказки и советы. Но он также позволяет играть в хоккей. Это было невероятно, я очень доволен временем, проведённым под его руководством», – цитирует Беннетта The Hockey News.