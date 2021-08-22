Чиверс: Лундквист превратил «Рейнджерс» в конкурентоспособную команду

Экс-голкипер «Бостон Брюинз» Джерри Чиверс поделился мнением об экс-голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрике Лундквисте, который недавно завершил карьеру.



«С Хенриком «Рейнджерс» стали играть стабильнее. Как бы хорошо или плохо ни играла команда, он всегда был на своём уровне. Имея такого вратаря, команде надо было только сыграть хорошо.



Мне нравилось, как играл Хенрик, он всегда контролировал игру. С моей точки зрения, это очень надёжный вратарь. Он превратил «Рейнджерс» в конкурентоспособную команду», – цитирует Чиверса официальный сайт НХЛ на русском языке.

В прошлом сезоне голкипер не провёл ни одного матча. В чемпионате-2019/2020 вратарь сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата, оформив один шат-аут, а в плей-офф провёл две встречи.

Последним клубом вратаря был «Вашингтон Кэпиталз».