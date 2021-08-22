Тимофей Давыдов: печально, что мой гол не смог помочь победить ЦСКА

Защитник «Авангарда» Тимофей Давыдов подвёл итоги контрольного матча с ЦСКА (2:4).
«Печально, что мой гол не смог помочь победить команде. А выводы… Мы посидели в раздевалке, подумали, сделали выводы, что нужно более активно, более быстро и постоянно лезть на ворота. Просто играть в свою игру и диктовать свои правила. Делаем выводы, тренируемся и будем дальше агрессивно играть.
Переход от сборной в клуб? Непросто, потому что в сборной просили больше креативить, везде, даже в своей зоне, а тут именно просто – в защите, а весь креатив, все ваши мысли, талант, творчество – в нападении. А в сборной везде можешь играть. Нормально, всегда играть проще, когда просто играешь, а когда креативишь всё равно нужно напрягаться, напрягать извилины.
В чём нужно прибавлять? Тут очень высокие скорости, постоянно надо быть включённым в игру. Например, момент – а вот тебе уже нужно переходить в другой момент, постоянно быть включённым. Если по молодёжке у тебя есть время подумать, покататься, сделать, то тут такого нет: всё очень быстро, силовые приёмы очень мощные.
Я вроде бы иду человека бить, а мне бац – и прилетает. Губа болит теперь. Вот поэтому надо всё быстро делать: массу набирать и привыкать к жёсткой силовой игре», – цитирует Давыдова официальный сайт «Авангарда».
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