«Нефтехимик» подписал контракт с Анселем Галимовым

«Нефтехимик» заключил контракт со своим воспитанником Анселем Галимовым, сообщает официальный сайт клуба.



Форвард начинал карьеру в «Нефтехимике», выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь», «Спартак» и «Сочи». Всего в регулярных чемпионатах и Кубке Гагарина в его активе 407 матчей и 122 очка: забросил 66 шайб и отдал 57 результативных передач.

В прошедшем сезоне на счету хоккеиста 48 матчей в регулярном чемпионате за «Сочи» и шесть очков: два гола и четыре передачи.

Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Нефтехимик» начнёт чемпионат с домашней серии. В первом матче нижнекамцы сыграют с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.