«Нефтехимик» подписал контракт с Анселем Галимовым
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«Нефтехимик» заключил контракт со своим воспитанником Анселем Галимовым, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард начинал карьеру в «Нефтехимике», выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь», «Спартак» и «Сочи». Всего в регулярных чемпионатах и Кубке Гагарина в его активе 407 матчей и 122 очка: забросил 66 шайб и отдал 57 результативных передач.
В прошедшем сезоне на счету хоккеиста 48 матчей в регулярном чемпионате за «Сочи» и шесть очков: два гола и четыре передачи.
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Нефтехимик» начнёт чемпионат с домашней серии. В первом матче нижнекамцы сыграют с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.
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