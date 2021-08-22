Марио Кемпе продолжит карьеру в КХЛ
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Нападающий Марио Кемпе продолжит карьеру в КХЛ, сообщает агент хоккеиста Алёша Пилко в «Твиттере».
Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провёл 34 встречи и набрал в них 22 очка: забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету шведского нападающего 12 матчей и ни одного набранного очка.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале турнира уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.
Ранее хоккеист также выступал за «Юргорден», «МОДО», подольский «Витязь», «Аризону Койотс», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
Новость по темеЦСКА обьявил об уходе Марио Кемпе
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