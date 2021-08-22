Нападающий Марио Кемпе продолжит карьеру в КХЛ, сообщает агент хоккеиста Алёша Пилко в «Твиттере».

Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провёл 34 встречи и набрал в них 22 очка: забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету шведского нападающего 12 матчей и ни одного набранного очка.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале турнира уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.

Ранее хоккеист также выступал за «Юргорден», «МОДО», подольский «Витязь», «Аризону Койотс», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.