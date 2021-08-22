Игорь Бобков представил шлем на новый сезон КХЛ
Поделиться
Голкипер казанского «Ак Барса» Игорь Бобков представил новый шлем к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Шлем выполнен преимущественно в зелёном цвете, с изображением символа клуба — снежного барса с обеих сторон. Также на него нанесено слово «BOBBER» и имя его девушки Лилианы.
В прошедшем сезоне голкипер выступал за омский «Авангард» и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, оформив один шат-аут, а также семь игр в плей-офф, где также сыграл на ноль в одной встрече.
По итогам прошлого сезона вратарь стал победителем Кубка Гагарина в составе омичей.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Ак Барс» в первоочередной встрече дома сыграет с «Нефтехимиком» 2 сентября.
Комментарии
- 22 августа 2021
-
14:21
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:05
-
11:21
-
10:21
-
10:00
-
09:37
-
09:25
-
08:46
-
08:27
-
08:10
-
03:24
- 21 августа 2021
-
23:47
-
23:16
-
22:55
-
22:19
-
22:00
-
21:33
-
21:00
-
20:49
-
20:33
-
19:49
-
19:33
-
19:00
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:15
Партнерский контент