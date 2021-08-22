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Игорь Бобков представил шлем на новый сезон КХЛ

Игорь Бобков представил шлем на новый сезон КХЛ
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Голкипер казанского «Ак Барса» Игорь Бобков представил новый шлем к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

Шлем выполнен преимущественно в зелёном цвете, с изображением символа клуба — снежного барса с обеих сторон. Также на него нанесено слово «BOBBER» и имя его девушки Лилианы.

В прошедшем сезоне голкипер выступал за омский «Авангард» и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, оформив один шат-аут, а также семь игр в плей-офф, где также сыграл на ноль в одной встрече.

По итогам прошлого сезона вратарь стал победителем Кубка Гагарина в составе омичей.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Ак Барс» в первоочередной встрече дома сыграет с «Нефтехимиком» 2 сентября.

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