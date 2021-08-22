«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче за третье место на предсезонном турнире
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Сегодня, 22 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче за третье место на предсезонном турнире TANECO Кубок Чемпионов в Казани со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
На 17-й минуте уфимцы открыли счёт благодаря голу Сергея Шмелёва с передач Николая Кулёмина и Александра Кадейкина, на 23-й Григорий Дронов при игре 5х3 сравнял счёт после ассистов Брендана Лайпсика и Джоша Карри.
На 26-й минуте Николай Голдобин вывел «Магнитку» вперёд. Ему ассистировали Линус Хультстрём и Филипп Майе.
На 52-й минуте Никита Коростелёв забросил третью шайбу магнитогорцев с передач Голдобина и Майе. На 59-й минуте уфимцы отыграли одну шайбу – отличился Данил Башкиров.
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