«Сочи» расторг контракт с защитником Погоришным
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«Сочи» расторг контракт с защитником Олегом Погоришным по обоюдному согласию сторон.
Всего хоккеист принял участие в 122 матчах за «Сочи», в которых набрал 20 очков (5+15) при показателе полезности «минус 25». Игрок провёл в сочинском клубе три сезона.
В прошедшем сезоне Погоришный провёл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. Ранее хоккеист также выступал в «Югре», тюменском «Рубине», «ТХК» и «Мамонтах Югры».
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Сочи начнёт чемпионат с домашней серии, по ходу которой встретится с «Амуром» (2 сентября), «Витязем» (4 сентября) и ЦСКА (6 сентября).
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